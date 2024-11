Bergamonews.it - Gianluca Jodice a Bergamo per presentare “Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”

. Giovedì 21 novembre alle 20.45 al Cinema Conca Verde, a, si terrà un inconttro con il regista, in occasione dell’uscita del film “Le– Glidi”.Il nuovo film di(autore in precedenza tra gli altri de “Il cattivo poeta” con Castellitto nei panni di D’Annunzio) ha aperto il Festival di Locarno. Nel cast annovera Guillaume Canet e Mélanie Laurent (Italia, Francia, 2024) e ha una durata di 101’.Prevendite consigliate QUIRacconta in modo coinvolgente, inusuale, profondo, glidi Luigi XVI e, nei momenti in cui la rivoluzione francese ha preso il sopravvento e loro la perdita del potere è conclamata.Il ritratto originale di due figure iconiche senza tentazioni di nostalgia.Luigi XVI evengono condotti alla Tour du Temple dove verranno rinchiusi in attesa del processo che poi li condurrà alla morte.