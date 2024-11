Anteprima24.it - Futuridea in campo per l’edizione Futuro Remoto 2024

Tempo di lettura: 2 minutisarà partner di Città della Scienza e dell’Università degli Studi del Sannio perspeciale didi quest’anno, dal titolo Co-Scienze avrà una forma itinerante e toccherà tutti i capoluoghi della Regione. A Benevento si terrà venerdi 22 Novembre dove sono previsti decine di laboratori, workshops, dimostrazioni, incontri rivolte alle scuole e ai cittadini sui temi di grande attualità che riguardano ildel pianeta e le sfide globali della sostenibilità.organizzerà due eventi, un laboratorio incentrato sull’analisi dei cambiamenti climatici e sulle strategie di tutela della biodiversità nella Dieta Mediterranea. I partecipanti possono constatare come e perché una dieta sostenibile non solo contribuisce alla sicurezza alimentare e nutrizionale e ad una vita sana ma anche a preservare la biodiversità quale ricchezza per le generazioni presenti e future.