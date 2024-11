Funghi killer il pranzo del sabato finisce in tragedia | muore una donna gravi la figlia e il genero

Leggi su Dayitalianews.com

Doveva essere un gustosoa base difreschi appena raccolti, invece si è trasformato in una. I fatti si sono svolti16 novembre a Nepi, in provincia di Viterbo, dove unadi 80 anni è morta a causa di una grave intossicazione di, con lae ilfiniti anche loro in ospedale in condizioni critiche.Ila base di”Da quanto trapelato finora, iera stati raccolti nei boschi limitrofi al paese e usati per ildel. Evidentemente queierano velenosi e così l’anziana di 80 anni, ile ladopo averli ingeriti si sono sentiti male. Dopo che è stato lanciato l’allarme sono sopraggiunti sul posto i soccorritori che hanno trasportato d’urgenza le tre persone intossicate.La situazione più grave è apparsa subito quella dell’80enne che, nonostante le tempestive terapie che le sono state somministrate, è morta poco dopo.