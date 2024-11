Lanotiziagiornale.it - Energia e innovazione: le sfide della produzione energetica nel XXI secolo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nel XXI, il mondo si trova di fronte a situazioni che non hanno precedenti nel campodi. La popolazione è in costante crescita e la domandacontinua ad aumentare: l’umanità ha l’urgenza di ripensare il modo in cui genera e utilizza l’. La transizione verso fonti sostenibili è diventata essenziale e l’è il motore che può guidare questo cambiamento. Senza una modifica significativa, si rischia di compromettere irreversibilmente il nostro pianeta.Il bisogno disostenibileL’aumentodomandacomporta preoccupazioni serie per il pianeta. Le fonti fossili tradizionali, anche se offronoabbondante a costi relativamente bassi, hanno un costo ecologico elevato. L’inquinamento atmosferico, l’effetto serra e i cambiamenti climatici sono soltanto alcune delle conseguenze che derivano dal loro utilizzo continuativo.