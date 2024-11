Agi.it - Emilia Romagna al centrosinistra, Umbria sul filo di lana

Leggi su Agi.it

AGI - Chiuse le urne per le elezioni regionali in Emila, dove la partita tra la governatrice uscente Donatella Tesei, esponente del centrodestra, e la sfidante di, Stefania Proietti, appare suldi. Con ancora poche decine di sezioni scrutinate, la prima è data dagli exit poll tra il 46,5% e il 50,5%, la seconda tra il 46% e il 50%. Le proiezioni Rai Opinio vedono le due candidate separate da uno o due decimi di punto, con un leggero vantaggio di Proietti. Nella storica roccaforte rossa, invece, con oltre mille sezioni scrutinate il candidato del 'campo largo', Michele De Pascale si attesta al 55,7%, nettamente avanti su Elena Ugolini, candidata di centrodestra, data al 41,2%. Schlein: "Vittoria emozionante e commovente" È stata la seconda e ultima giornata di votazione per 4,6 milioni di cittadini e l'affluenza è apparsa in netto calo, con un dato definitivo pari al 46,42% in, a fronte del 67,67% nel turno precedente, e al 52,3% (64,69% nel turno precedente) in