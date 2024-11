Lapresse.it - Elezioni Emilia-Romagna, vince De Pascale: “Siamo molto onorati”

Michele Defesteggia la vittoria alleregionali in. “del risultato. E’ un dato di grande fiducia“, ha detto il neo governatore, esponente del Partito democratico, dal palazzo dell’Assemblea legislativa. “Dobbiamo mettere in campo una grande battaglia che è quella per la difesa della salute pubblica“, ha aggiunto Deche poi ha sottolineato: “Abbiamo una parte di Regione che reclama una risposta immediata sui temi del post alluvione e del dissesto idrogeologico”.