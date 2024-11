Gaeta.it - Disordini al campo sportivo: carabinieri intervengono dopo partita sospesa tra San Felice e Aprilia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Domenica mattina, la tranquillità del locale stadio di SanCirceo è stata interrotta dadurante unadel campionato provinciale juniores under 19. Isono stati chiamati a intervenire a seguito di episodi di violenza verbale contro l’arbitro e danni alle strutture. Questo evento mette in luce l’importanza della sicurezza negli eventi sportivi e il controllo necessario per prevenire situazioni simili.L’incontro di calcio e la sospensioneLatra la Polisportiva SanCirceo e l’si era avviata normalmente, ma è stata presto segnata da un’escalation di tensioni. Il direttore di gara, di fronte alla mancanza del numero minimo di giocatori per proseguire, ha deciso di sospendere l’incontro. La decisione è stata presache sette calciatori erano stati espulsi, tra cui due della squadra di casa e cinque della formazione ospite.