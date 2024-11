Tutto.tv - DAZN Standard è in offerta per il Black Friday, sia il piano mensile che l’annuale

Parte ildi: la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, sconta in modo importante i prezzi del, che consente l’accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. La promozione, valida fino al prossimo 24 di novembre, è valida per tutte le versioni delin promozione (, annuale con pagamentoe annuale con pagamento in unica soluzione). Vediamo i dettagli completi.è in sconto per ilLa nuova promozione lanciata dasarà attiva fino al prossimo 24 novembre. Il meccanismo è semplice: per i nuovi clienti che scelgono ilè previsto uno sconto fino a 100 euro sul costo dell’abbonamento. Le opzioni disponibili sono le seguenti:senza vincoli (con disdetta con 30 giorni di preavviso) attivabile a 19,90 euro al mese per 3 mesi, poi 44,99 euro al mese; il risparmio è di 75,27 euroannuale con pagamento(12 mensilità previste) attivabile a 14,90 euro al mese per 3 mesi, poi 34,99 euro al mese; il risparmio è di 60,27 euroannuale attivabile al prezzo di 259 euro invece di 359 euro; il risparmio è di 100 euro; questoprevede una spesaeffettiva di poco più di 21 euro e può essere attivato in 3 rate pagando con PayPal oppure con KlarnaCome detto in precedenza, tutte le offerte citate sono valide, per i nuovi clienti (anche per chi in passato ha avuto un abbonamento a) entro il prossimo 24 di novembre.