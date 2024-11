Ilrestodelcarlino.it - Cittadini chiamati al voto: "E chi non va alle urne poi non si deve lamentare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Giulia Beneventi In un centro storico animato dai tanto amati mercatini, fino16 circa di ieri i due seggi elettorali di via Filippo Re e piazzetta Pignedoli sembravano piccoli porti di mare in disuso. Gente che entra ed esce in un minuto, lo sguardo diritto, nessuna attesa. L’affluenza provincialeelezioni regionali,12 di ieri, sfiorava il 12%. Alla stessa ora, il 26 gennaio 2019, era al 23%. Vero, in quell’occasione c’era un solo giorno per andare, mentre stavolta i seggi saranno aperti fino15 di oggi. Difficile pensare che una mezzo giornata feriale possa sovvertire gli equilibri, ma fin quando i numeri non si mettono nero su bianco tutto è possibile. "Penso che la poca affluenza sia frutto del fatto che la politica non interessi più a nessuno, a prescindere dall’orientamento e dpreferenze – dice una signora appena uscita dal seggio di via Filippo Re –.