Campinoti: "Quest'anno lavoro completato"

Nel quartier generale a Casole ieri era presente tra gli altri il corporate general manager Niccolò Borracchini che ha commentato: "Siamo orgogliosi ed emozionati per la vittoria del titolo di World Champion 2024 da parte del nostro team racing e di Jorge Martín. Un risultato straordinario che celebra dedizione, talento e passione. È stato un onore ospitare in azienda oltre 400 persone, riunite per tifare insieme e condividere questo traguardo storico. La risposta da parte della comunità locale e dei dipendenti e delle loro famiglie dimostra l’attaccamento all’azienda e ci dà il senso di quello che facciamo ogni giorno". "Anche l’anno scorso abbiamo fatto una grandissima stagione", ha sottolineato il team principal Paolo, il senese fondatore della Pramac Racing, "abbiamoil