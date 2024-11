Ilfattoquotidiano.it - Bimbi della scuola materna lasciati senza pasto per un debito da 8 euro dei genitori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Sulmona, per due volte, un bimbo delle scuole materne sarebbe stato lasciatoa mensa. Il primo episodio apparso sulle cronache è di lunedì scorso, all’istituto Don Antonio Di Nello. Il motivo? Il credito pari a zero sulla piattaforma di comunicazione e pagamento Ristocloud. La giunta comunale, con una nota, ha smentito di aver lasciatocibo, confermando tuttavia la morosità deinel pagamento del servizio.Pochi giorni prima, riferisce Il Messaggero, lo stesso copione era andato in scena alla Collodi, ma con una nota stonata in più. Nell’altro caso, al bimbo era arrivato qualche boccone “di emergenza” rimediato con gli avanzi degli altri piatti. Alla Collodi neppure quello, con il bimbo lasciato a stomaco vuoto. L’episodio è del 6 novembre: la mamma è stata invitata telefonicamente a recarsi aper riprendere il figlio, di 5 anni, prima che i compagni iniziassero il pranzo.