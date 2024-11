Anteprima24.it - Benevento-Avellino ai raggi X: l’analisi degli episodi arbitrali contestati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl designatore aveva nutrito grandi speranze nell’affidare il derbyal signor Calzavara di Varese, ma il fischietto lombardo non ha convinto con una direzione di gara con numerose titubanze durante la quale ha lasciato subito troppo correre rischiando seriamente di perdere di mano la partita. Quattro glichiave, alcuni dei quali dovuti anche alla giornata non felice di entrambi gli assistenti di linea. 3? – Palmiero trattiene in maniera plateale Lamesta fermando una possibile ripartenza. E’ un intervento da giallo, l’arbitro interviene solo per assegnare una punizione per il.34? –in vantaggio con Lanini: la palla arriva dalla sinistra per Manconi in area, l’ex Modena colpisce il palo e sulla ribattuta Lanini mette alle spalle di Iannarilli portando in vantaggio i padroni di casa.