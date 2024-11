.com - Atp Finals in Italia fino al 2030, l’annuncio

(Adnkronos) – Le Atpinal. Con un comunicato congiunto, l’Atp e la Fitp (Federazionena Tennis e Padel) annunciano il prolungamento dell’accordo che sarebbe scaduto nel 2025. Le, ospitate sinora da Torino, parlerannono anche nel quinquennio 2026-. Le opzioni di sede per il periodo successivo al 2025 sono in fase di valutazione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti a tempo debito. “Negli ultimi quattro anni l’ha offerto una straordinaria ospitalità al nostro evento più prestigioso, con la visione di creare un’esperienza davvero speciale sia per i giocatori che per gli appassionati. Ringraziamo la Fitp e tutti i partner dell’evento per il loro sostegno negli ultimi quattro anni. Non vediamo l’ora di continuare ad alzare il livello insieme”, ha detto Andrea Gaudenzi, presidente Atp.