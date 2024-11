Artigiano in Fiera | a Milano le eccellenze dell’artigianato

Leggi su Funweek.it

Torna anche quest’anno, come da tradizione a ridosso delle festività natalizie, l’in, il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese. Una «piazza» innovativa e internazionale nata per esaltare la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri, dove poter fare acquisti originali, autentici e di qualità, attenti alla filiera e rispettosi dell’ambiente. LEGGI ANCHE:in, dal legno d’ulivo al neon: cinque realtà artigiane da non perdereEssereè una scelta di vita è il tema scelto per l’edizione 2024 per ribadire il valore del lavoro artigianale vissuto come una scelta di vita creativa e consapevole, che contribuisce allo sviluppo e alla prosperità dei territori. Tutti gli artigiani presenti insono innovatori, artisti e creatori di oggetti belli, buoni e utili a partire dalla lavorazione della materia prima.