Gaeta.it - Appalto storico per la ricostruzione di Arquata del Tronto: un intervento all’avanguardia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Addel, è stato avviato un progetto didi grande rilevanza, il più significativo nel contesto dellapost-sismica del 2016. La gara di, pubblicata recentemente, riguarda la stabilizzazione del colle e il recupero del centro, unche si distingue per innovazione e approccio tecnico avanzato. La notizia è stata diffusa dal commissario Guido Castelli, che ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la comunità locale e per l’intera area del Centro Italia.Un piano da 71 milioni di euroIl piano approvato dall’Ufficio Specialedelle Marche prevede un investimento totale di 71 milioni di euro. Questonon rappresenta solo una spesa, ma un investimento significativo per il futuro didele delle aree circostanti.