Anatomia del piacere

Bere un bicchiere di vino e compiacersi della vertigine generata dai primi sorsi, mangiare quando si ha fame e dormire quando si ha sonno. Osservare un’opera d’arte che ci piace, fare sesso, socializzare. Superare un esame. Ecco alcuni esempi di azioni o esperienze piacevoli, cioè di momenti in cui nel corpo vengono liberate delle sostanze che ci informano che ciò che stiamo vivendo è qualcosa di tanto gratificante da, possibilità permettendo, ripetere. Voluptas est bonum summum vitae, insomma. Quando otteniamo una gratificazione, di qualsiasi genere essa sia, il nostro organismo la percepisce come una ricompensa. E’ questa, infatti, la parola inglese utilizzata dagli addetti ai lavori: reward. Niente di più semplice: ci ricordiamo molto bene come ottenere ciò che ci ha condotto a sperimentare una sensazione dicosì come ci ricordiamo molto bene del contrario, cioè come evitare ciò che ci ha condotto a sperimentare sensazioni spiacevoli o dolorose.