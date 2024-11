Nerdpool.it - Unknown 9 – Si aggiunge un nuovo tassello narrativo

Questa settimana Bandai Namco e Reflector Studio hanno aggiunto unal grande arazzodi9: Awakening. Proprio questa settimana ha avuto inizio la seconda stagione del podcast9: Out of Sight, inoltre, è uscito ilnumero del fumetto9: Torment.9: Out of Sight è un podcastche segue le vicende di Blake e Lazari, due investigatori del paranormale che viaggiano per gli Stati Uniti registrando i contatti di persone comuni con eventi inspiegabili. La seconda stagione, disponibile da oggi in anteprima, vede il duo entrare nella Leap Year Society in qualità di nuovi membri. Alla caccia di un manufatto misterioso, la loro indagine li conduce direttamente nelle mani dei celebri rivali della LYS, gli Ascendenti. Riusciranno a uscirne vivi? Scritta da Jessica Kincaid e prodotta da West End Media, la seconda stagione di Out of Sight è stata registrata in tre paesi e cinque fusi orari, utilizzando la tecnologia dell’audio binaurale per creare un’esperienza ancora più immersiva e inquietante.