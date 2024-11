Tvzap.it - “Tu sì que vales”, chi è il vincitore Matteo: tutte le curiosità su di lui

Personaggi tv. "Tu sì que vales", chi è il vincitore Matteo Fraziano: tutte le curiosità su di lui. Ieri sera, 16 Novembre 2024, in diretta su Canale 5 è andata in onda la finale di Tu sì que vales, il talent show più visto del sabato sera. Il pubblico ha proclamato come vincitore di Tu sì que vales 2024 Matteo Fraziano, il ragazzo di 23 anni esperto di ombre cinesi. Con la sua arte ha raccontato storie emozianti che hanno conquistato proprio tutti, anche Maria De Filippi in persona. Ma chi è Matteo fuori dalla tv? Ecco tutte le curiosità su di lui.