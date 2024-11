Thesocialpost.it - Si schianta con la sua auto contro un guardrail: morto un 36enne

Un terribile incidente stradale si è verificato a Nola, vicino Napoli, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre. Per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri, intervenuti sul luogo della tragedia, in via Ponte di Nola, all’altezza dell’ingresso della zona Asi, una bordo di una Ford Focus station wagon èdopo aver perso illlo dell’, finendo perrsiil.Leggi anche: Tragico incidente in moto:un ragazzo di 18 anni, ferita gravemente una 17enneL’uomo è stato trasferito immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Ma èpoco dopo a causa delle gravi ferite riportate. L’mobile è stata sequestrata per compiere i necessari rilievi. La salma è stata messa a disposizione della Procura di Nola per l’psia.