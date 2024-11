Ilrestodelcarlino.it - "Poca autonomia. E il prezzo incide"

"La richiesta di auto elettriche, nelle nostre zone, è quasi nulla fin dall’inizio. A pesare sono i prezzi di listino troppo alti, i tempi di ricarica lunghi, l’limitata del mezzo oltre alla diffidenza verso le nuove tecnologie". A Giuseppe Giacobini, al timone di Giacobini Auto in via Pertini a Tolentino, le richieste arrivano dalle grandi città, come Roma o Milano, dove ci sono anche più colonnine. "Le casi madri hanno gestito male la commercializzazione a monte: per sostituire una batteria occorrono 15-20mila euro in media. Si dovrebbe pensare alla rigenerazione delle batterie. Oltre al fatto che non esiste una rete di ricarica adeguata ed efficiente".