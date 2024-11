Metropolitanmagazine.it - Perché sono tutti pazzi per le Cherry Mocha Nails?

Con l’arrivo di novembre e l’inizio della stagione fredda, è tempo di dire addio ai colori vivaci dell’estate e accogliere nuance più profonde e calde. Tra i trend più in voga di questa stagione c’è il “,” una sfumatura di rosso ciliegia con toni marroni, perfetta per esprimere un look elegante e senza tempo.Questo colore, nato inizialmente da un singolo brand, si è rapidamente diffuso sui social e ha catturato l’attenzione di moltissimi appassionati di nail art. Ilè diventato iconico anche grazie alla sua versatilità: si adatta a tutte le tonalità di pelle e può essere personalizzato in base alla forma e alla lunghezza dell’unghia.Cos’è il trend?Ilsi distingue per la sua sfumatura di rosso-bordeaux intenso con una base marrone, un mix che richiama il calore delle bevande autunnali.