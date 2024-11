Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, domenica 17 novembre 2024: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi17? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi17:ArieteCari Ariete, avete messo da parte la superficialità anche per dimostrare agli altri il vostro vero valore. In questo momento avreste bisogno di un po’ di sano riposo anche per evitare di affaticarvi troppo.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, in questo momento siete al top della vostra condizione fisica.