MotoGP risultati e ordine di arrivo GP Barcellona 2024 | Bagnaia vince ma non basta Martin campione

e l’didella gara del Gran Premio di, ultimo appuntamento del Mondialedi. Peccomantiene la prima posizione al via e fino alla bandiera a scacchi,ndo in Catalunya, ma a conquistare il titolo mondiale per la prima volta è Jorge. Questo è il verdetto emanato dall’ultimo GP stagionale, con il pilota spagnolo della Pramac che gestisce alla perfezione il suo vantaggio di 19 punti correndo una gara senza prendersi rischi chiusa in terza posizione alle spalle di Marc Marquez, l’unico che invece sin dal primo giro si è messo all’inseguimento di. Una gara senza troppe emozioni, con le prime posizioni abnza cristallizzate sin dalle prime fasi e fino al termine. Giornata difficile per Enea Bastianini, il quale non riesce a mantenere la terza posizione nel Mondiale, finendo alle spalle di Marquez.