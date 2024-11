Ilrestodelcarlino.it - Modena rientra con il mal di trasferta. Cosenza temibile, non perde da cinque gare

Per ora, è un tabù. Giocare lontano dal ’Braglia’ sta diventando momento nemico al, a dire il vero lo è stato un po’ per tutto questo complesso anno solare fatto di numeri non troppo esaltanti. Tant’è che per andare a ripescare l’ultima, vera, vittoria inservirebbe fare un balzo a circa 12 mesi fa e al colpaccio di Catanzaro firmato dal tiro da fuori di Bozhanaj. Poi, c’è stata Lecco ma è inutile ricordare a cosa servisse quella partita, se non per le mere statistiche. Ora è un tabù perché i canarini non hanno ancora vinto fuori casa e al rientro dalla pausa per le Nazionali saranno ben due le prove esterne consecutive che attendono Mandelli:e Mantova. Due scontri diretti, per altro. Dal livello forse un pelo differente, se non altro perché i calabresi non perdono da 5e senza la penalizzazione di 4 punti sarebbero pienamente nei playoff.