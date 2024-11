Noinotizie.it - Martina Franca: inaugurato il festival dell’immagine Stamattina

Di seguito il comunicato:Si è inaugurata questa mattina la XIV edizione del.Anche quest’anno appassionati di arte hanno popolato la sala Consiliare del comune diper scoprire insieme le opere in concorso dell’evento dal titolo Armonie Visive. La denominazione non è casuale, richiama infatti i cinquant’anni deldella Valle d’Itria, una ricorrenza che l’intera città ha vissuto con grande gioia. Dopo i saluti del presidente Tonio Cantore sono state le allieve della scuola di danza Choréographie di Antonella e Roberta Chirulli a dare il benvenuto con una elegante coreografia. L’evento è stato presentato dal giornalista Michele Lillo, da anni accanto all’associazione in modo attivo.Il presidente ha poi illustrato alla platea il programma della settimana e accolto l’artista Cinzia Vanin che nell’esposizione ha una sua mostra personale dal titolo “Paesaggi dell’anima”, una perla nelle tante bellezze esposte, ogni opera è affiancata da una poesia che estrapola non solo l’anima della tela ma lo stato d’animo dell’artista.