Martin vince il Motomondiale con merito, Bagnaia ha vinto a Barcellona ma è stato meno costante in stagione

Al Montmelò è andato in scena un finale diniente male per la MotoGp: Jorgeha dovuto mantenere i 19 punti di vantaggio su, che partiva nel Gran Premio da primo della classe. L’italiano era riuscito nell’impresa dire la gara sprint di ieri pomeriggio, ma competere per il titolo concretamente quest’oggi sarebbemolto complesso: asarebbe bainfatti il nono posto, o chearrivasse sotto il secondo posto. È così che il padrone di casa è riuscito a sedersi sul trono di campione per la prima volta., davanti al quale è sfumato il terzo titolo consecutivo, èbravo ma più in. Ed è difficile anche recriminare qualcosa al suo rivale, sempre corretto e coerente in gara e fuori.fa il suo,lo stesso: è titolo mondialechiude l’annata con 18 vittorie tra sprint e gare della domenica,ne ottiene 10 ma viene premiato per la maggior regolarità rispetto all’italiano.