Ilgiorno.it - Luna Park al parco Sempione: il trasloco a Quinto Romano slitta nel 2026

Milano – Hanno vinto i giostrai, ancora una volta, ma il 2025 dovrebbe essere l’ultimo anno di permanenza deldel Carnevale Ambrosiano al, più precisamente in piazza del Cannone, tra il Castello Sforzesco e la storica area verde cittadina. L’ultimo anno, sì, perché la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha già individuato un’area per i parchi divertimento di prima categoria (quelli con un minimo di 30 attrazioni, come ilcarnevalesco) e per i circhi equestri che vogliono esercitare la propria attività a Milano. L’area prescelta è in via San Romanello, nella zona di, periferia ovest del capoluogo lombardo. Lontana chilometri dalla centralissima piazza del Cannone. Per inciso, in una parte dell’area comunale di via San Romanello, l’esecutivo di Palazzo Marino ha deciso di individuare una delle zone per l’attuazione del Piano straordinario per la casa che punta a realizzare alloggi di edilizia residenziale prevalentemente in affitto.