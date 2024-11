Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia spera in un miracolo. Warm-up in mattinata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA SERVE APER VINCERE IL MONDIALEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, l’ultima gara del Mondiale di. Si tratta dell’ultimo atto del duello trae Martin.è consapevole del fatto che in questo weekend al Montmelò deve fare tutto alla perfezione per avere lanza di vincere e finora l’italiano è stato straordinario con il primo posto nelle pre-qualifiche di venerdì, una fantastica pole position e la vittoria nella Sprint Race, che spesso in questa stagione lo ha penalizzato.Adesso sono 19 i punti che separano i due eper trionfare in questo Mondiale deve vincere ere che Martin arrivi decimo o peggio oppure arrivare secondo e lo spagnolo giunga quindicesimo o peggio.