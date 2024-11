Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 20-17, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: gli azzurri devono difendere il risultato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79? In avantino, l’guadagna una preziosa mischia.78? Palla rubata da Ceccarelli, poi Fusco però regala una rimessa ai caucasici.77? Tre minuti al termine:che ora deve far attenzione a una rimessa in favore della.76? Spinge l’: lanon sembra avere più le energie per ripartire.74?in controllo del possesso:alla caccia di una meta per chiudere la partita.72? Errore per Gallagher: 0/2 per il figlio d’arte in quest’incontro.72? Gallagher ha a disposizione un calcio piazzato per mettere in cascina altri tre punti.71? Ancora un fuorigioco commesso daini. Siamo al limite del cartellino: sarebbe il secondo del. L’decide di andare per i pali.69? Altro calciato sbagliato da Niniashvili: l’estremono sembra aver accusato più di altri il crollo fisico.