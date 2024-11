Oasport.it - LIVE Italia-Francia 1-3, Nations League calcio in DIRETTA: non basta la rete di Cambiaso, gli Azzurri passano il turno come secondi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!22.42che paga una fase difensiva troppo leggera nelle marcature, la doppietta di Rabiot di testa regala il primo posto alla nazionale transalpina. L’riemerge con l’ingresso in campo di Udogie sulla sinistra, Kean all’ultimo secondo sfiora il gol decisivo che solo Maignan può fermare.96? Finisce la partita,1-3.che si qualificaseconda alla fase finale della.94? Kean ad un passo dal gol, respinge Maignan.92?che non riesce ad andare al tiro.90? Ci saranno quattro minuti di recupero.88? Conclusione di Rovella dalla distanza che non spaventa Maignan.86? Fallo in attacco di Rovella.84? Dentro Pavard per laal posto di Kounde.