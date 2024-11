Cityrumors.it - Lazio in stallo: faide interne paralizzano la Regione

Le promesse elettorali rimangono sulla carta: lepolitiche mettono a rischio il futuro del. La maggioranza discute.Lasembra bloccata da una serie di veti incrociati e ambizioni personali. Il presidente Francesco Rocca, di fronte a questa situazione di, ha lanciato un appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo un intervento per sbloccare la situazione. Al centro delle contese ci sono soprattutto le nomine per i vertici del Consiglio regionale.è caos Cityrumors.it foto ANSAIl presidente del club laziale e senatore italiano, Claudio Lotito, ambisce a piazzare un suo uomo alla presidenza dell’aula, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani vorrebbe vedere la sua pupilla alla vicepresidenza della. A complicare ulteriormente il quadro, si aggiungono ledi partito all’interno della Lega, con le donne del partito che si contendono un posto in giunta.