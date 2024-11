361magazine.com - La Volta Buona, ospiti e anticipazioni da lunedì 18 a venerdì 22 novembre

La, glie leda18 a22Nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo, da18 a22, sempre al timone de La, il programma targato Rai 1, in onda tutti i giorni dalle 14.00 alle 16.00.Un viaggio quotidiano tra storie emozionanti e temi di attualità, con un mix perfetto di intrattenimento, curiosità e riflessioni, arricchite anche dai commenti di opinionisti esperti e amici del programma.Ecco così che, ad aprire la settimana,18, ci sarà il parterre formato da Rossella Erra, Guillermo Mariotto, Simone Di Pasquale, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando che, insieme a Caterina, ripercorreranno le fasi più salienti dell’ultima puntata diBallando con le stelle. A seguire, sarannoin studio Lucio Provenza, impegnato su Rai 1 nella serie L’Amica Geniale 4, Flora Canto, a teatro con lo spettacolo Me la CANTO e me la sogno, ed Eleonora Daniele, che di recente ha pubblicato il libro Ma Siamo Tutti Matti?.