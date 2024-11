Ilgiorno.it - La stella di chef Di Pinto: "Il traguardo più bello. Ma non mi fermo qui"

Da qualche giorno a Milano brilla una nuova. È quella Michelin conquistata dal ristorante SINE, aperto nel 2018 in Viale Umbria 126 e guidato dallonapoletano Roberto Di. "SINE" entra a far parte del firmamento Michelin aggiudicandosi la sua prima, un riconoscimento che premia un percorso culinario audace e innovativo, dove la tradizione napoletana è servita insieme alla contemporaneità. Abbiamo fatto una chiacchierata con Roberto Di, ancora emozionato per ilraggiunto. Come ha accolto questa notizia e cosa rappresenta per lei e per il suo team questo prestigioso riconoscimento? "Il giorno prima della premiazione ho detto a tutti di guardarsi la diretta perché in qualche modo ci speravo, senza però averne alcuna certezza. Non posso nascondere che per uno, ricevere unaMichelin è il coronamento di un sogno.