Ilfattoquotidiano.it - “La mia faccia si è gonfiata, non ci vedevo più”: spavento per il miliardario che non vuole invecchiare. Si è iniettato il grasso di un donatore in faccia

Non si può fermare lo scorrere del tempo. C’è però chi sogna di trovare il segreto dell’eterna giovinezza ed è disposto a tutto pur di non vedere i segni della vecchiaia farsi strada sul proprio corpo. Bryan Johnson è sicuramente una di queste persone. Ilamericano non è nuovo a esperimenti per invertire l’invecchiamento, ma questa volta qualcosa è andato storto. Sui propri canali social ha infatti documentato la reazione allergica scatenataglisi in viso dopo una delle sue trovate.si ildi unin, Johnson si è gonfiato a tal punto che quasi non riusciva più a vedere. La reazione si è verificata 30 minuti dopo il trattamento: “Subito dopo le iniezioni la miaha iniziato a gonfiarsi. E poi è peggiorata fino a quando non riuscivo nemmeno a vedere” ha spiegato su Instagram.