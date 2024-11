Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia, ancora distanze con il Napoli. Barcellona alla finestra

e la questione rinnovo. La notizia in questi giorni tiene banco nell’ambiente azzurro. Sembra ci sianotra l’offerta della società di De Laurentiis e le pretese dell’entourage del calciatore georgiano. Intanto ilsembra attendere, l’agente chiede 8 milioni Secondo quanto riportato da Il Mattino, resta la distanza per il rinnovo di contratto di Khvicha, attaccante del, tra l’entourage del georgiano ed il club azzurro. Kvara ha un contratto con i partenopei fino al 2027, anche se con il minimo sindacale per un top player (poco più di un milione e mezzo a stagione). Ilvorrebbe rinnovargli il contratto, ma l’offerta di 5 milioni di euro a scalare fino al 2029 per raggiungere i 6 milioni di euro è stata più volte rifiutata dall’esterno, con il suo agente che continua a chiederne 8.