Dilei.it - Kate Middleton, il consiglio privato che ha rivoluzionato l’immagine del Re

Leggi su Dilei.it

Re Carlo III, per anni associato a un’immagine fredda e distante, ha mostrato al mondo una nuova versione di sé. Dietro questa trasformazione si cela il ruolo di, abile nel convincere il suocero a lasciarsi conoscere davvero. La futura Regina consorte ha visto oltre il protocollo, suggerendogli di abbandonare l’armatura regale per mostrarsi più umano.Fonti interne alla famiglia reale parlano di un rapporto profondo trae Carlo, che lei descrive come un uomo dal senso dell’umorismo brillante e con un lato giocoso che pochi avevano immaginato. Non è un caso se proprio lei, che lo conosce in una dimensione familiare, lo ha incoraggiato a condividere questo lato inedito anche con il pubblico.Il Re Carlo secondoprivata di Re Carlo è ben lontana da quella pubblica: un uomo che si diverte con i nipoti, appassionato di cucina e amante della natura.