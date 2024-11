Ilnapolista.it - Italia-Francia: Spalletti conferma gli stessi del match contro il Belgio, tranne Donnarumma e Rovella

Questa serasi affronteranno per l’ultimodei gironi di Nations League; agli Azzurri basta anche un pareggio per potersi qualificare da primi nel girone.Gigioè stato colpito da un virus intestinale e, di conseguenza, salterà il.Di seguito, le formazioni ufficiali., le formazioni ufficiali(3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.(4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Guendouzi, Rabiot, Kone; Nkunku, Kolo Muani, Thuram.: «Penso di aver sbagliato una partita, quella con la Svizzera. Quella sconfitta non la dimentico»«Dobbiamo essere una squadra che fa vedere tante qualità senza chiacchierare molto e andando a giocare belle partite.