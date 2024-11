Quotidiano.net - Israele: due razzi cadono nel cortile di casa di Netanyahu, lui e la famiglia non c’erano

Gerusalemme, 16 novembre 2024 – Duedi segnalazione sono caduti nelfuori dalla residenza del premier israeliano Benjaminnella città di Cesarea. A dare la notizia sono stati, con un comunicato congiunto, la polizia e l'agenzia di sicurezza interna Shin Bet spiegando che "il primo ministro e la suanonal momento dell'incidente". Su quanto avvenuto "è stata aperta un'indagine", si tratta "di una pericolosa escalation". Non è chiaro chi ci sia dietro il lancio di questi, ma non venivano né dal Libano né da Gaza. Finora nessuno ha rivendicato il gesto, che non ha provocato danni. epa11668077 Israeli police at the scene targeted by unmanned aerial vehicle (UAV) fired from Lebanon, in Caesarea, Israel, 19 October 2024. According to Israeli military, three UAVs were identified crossing from Lebanon into Israel, two were intercepted and one hit a structure in the area of Caesarea.