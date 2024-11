Donnapop.it - Federico Zampaglione tra la vita e la morte: il cantante ha rischiato grosso, il racconto drammatico

Leggi su Donnapop.it

è tornato a fare musica con la canzone Il cielo, in uscita il 15 novembre 2024. L’ispirazione per il brano è nata mentre si trovava ricoverato in ospedale.Cosa è successo? Ilè stato sorpreso da alcune complicazioni post-intervento; l’operazione sarebbe dovuta essere molto semplice, ma purtroppo nel caso dinon è stato così.si è operato a causa della colecisti che, appunto, ha dovuto rimuovere. Cosa è andato storto?in ospedale fra lae laA quanto pare il post-intervento perè stato tutto fuorché semplice. Al Corriere della Sera, infatti, ilha raccontato quanto segue: “Prima dell’estate sono andato in ospedale a fare un intervento che doveva essere molto semplice, la rimozione della colecisti.