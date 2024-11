Metropolitanmagazine.it - Federico e Alessandro, chi sono i figli di Bruno Vespa e cosa fanno nella vita

Leggi su Metropolitanmagazine.it

dinati dal matrimonio con Augusta Iannini. Il giornalista e conduttore televisivo è sposato con l’avvocatessa Augusta Iannini dal 1975 e dal loro amorenati due, il primo deidi, è nato il 25 febbraio del 1979 e ha deciso di seguire la strada del papà visto che è diventato un giornalista radiofonico. Non solo, il primogenito diha scritto anche un libro dal titolo “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione” raccontando di aver sofferto di un disturbo ansioso-depressivo all’età di 18 anni. Dopo 14 anni di lavoro presso RTL 102.5, ilo diè passato a Rai Isoradio. Il papà è felicissimo della scelta delo, ma in occasione di una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha dichiarato: “mi spiace che per lui ci sia un tetto di cristallo.