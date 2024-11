Ilfattoquotidiano.it - Fake news numero 2: Dario Fo inneggia al terrorismo islamico!

Subito dopo il massacro dell’11 settembre 2001 io e i miei genitori scrivemmo un articolo che uscì sulla nostraletter Cacao, questo testo fu rilanciato da migliaia di compagni e venne tradotto in diverse lingue, raggiungendo centinaia di migliaia di persone. Parliamo di un testo che si poteva leggere su tutti i nostri siti internet.Ma il Corriere della Sera pubblicò una versione manipolata in modo da rovesciarne il senso. La nostra mail iniziava così: “. Il mondo è stato colpito da un ennesimo crudele massacro. Davanti a questo dramma il mondo si è arrestato attonito. Ma non tutti. Le borse del mondo non si sono fermate neppure un secondo. La gente ancora urlava appesa ai grattaceli in fiamme. e già i grandi broker gridavano nei loro cellulari: ‘Compra petrolio! Vendi tutto!’ . Nessuno ha pensato di chiudere le borse per decenza e rispetto ai cadaveri ancora freschi.