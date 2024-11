Ilrestodelcarlino.it - Castelfrettese e Montemarciano rallentano, l’Olimpia si avvicina

Marzocca sialla vetta del girone B di Prima Categoria vincendo in casa della Labor. Ora è a un punto dopo i pareggi del. Poker di gol dell’Ostra in trasferta. Nel C Passatempese e Argignano sconfitte. Prima Categoria, nona giornata. Girone B. Castelbellino-Borgo Minonna 0-0, Castelleonese-Filottranese 1-0, Fc Osimo-1-1, Labor-Olimpia Marzocca 0-1, Pietralacroce-Ostra 0-4, Real Cameranese-0-0, Sampaolese-Staffolo 2-0, San Biagio-Borghetto 2-1. Classifica:21; Olimpia Marzocca 20; Ostra 18; Fc Osimo 16; Real Cameranese 13; Filottranese e Borghetto 12; Borgo Minonna 11; Pietralacroce e San Biagio 9; Castelleonese e Sampaolese 8; Labor 7; Castelbellino 6; Staffolo 3, Prossimo turno: Borghetto-Pietralacroce, Borgo Minonna-San Biagio,-Castelleonese, Filottranese-Sampaolese,-Real Cameranese, Olimpia Marzocca-Fc Osimo, Ostra-Labor, Staffolo-Castelbellino.