Oasport.it - Beach volley, primo podio nei Challenge per Dal Corso/Viscovich: sono terzi in Cina!

Arriva ad Haikou ilin carriera nei torneiper Gianluca Dale Marcoche finora erano riusciti a raggiungere la top 3 (e anche a vincere) solo tornei Future. In, gli azzurri chiudono la loro avventura al terzo posto con quattro successi e una sola sconfitta, piuttosto netta, in semifinale, contro gli statunitensi Cory/Caldwell.Nella semifinale di questa notte gli italiani hanno perso nettamente in due set contro la coppia statunitense che avevano battuto con lo stesso punteggio nella finale del girone. Cory e Caldwell hanno tirato fuori tutta la loro esperienza e classe per mettere in difficoltà la coppia azzurra e, dopo un avvio equilibrato fino all’11 pari, hanno piazzato un break micidiale di 7-0 per il 18-11 che permette agli statunitensi di chiudere 21-13.