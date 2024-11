Quotidiano.net - Basta parole che alimentano la violenza

Leggi su Quotidiano.net

Parlar male fa male anche all’anima. Platone ci ha avvertiti: la parola va maneggiata con cura perché può salvare e comunicare ma anche isolare e uccidere. Oggi la parola è usata come arma impropria: zecche rosse, camicie nere. L’escalation verbale della contrapposizione politica avvelena la comunità che dovrebbe trovare nel dialogo la cifra per spegnere guerre esterne e liti interne. Con una aggravante: la politica parla (male) a una generazione di giovani estremamente sensibile, provata dal Covid e poi dalle nuove guerre dove latocca eccessi che spaventano ed esacerbano gli animi. Ascoltare i timori, le proteste e il dissenso dei giovani significa evitare di manipolare le loro paure per fini politici. Chi alza la tensione nei modi più diversi è irresponsabile. Ansa I giovani non sono il pubblico di un talk show, ascoltano maggioranza e opposizione con l’attenzione e l’immaginario di una generazione estremamente sensibile.