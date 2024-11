Lapresse.it - Austria, Vienna inaugura la stagione natalizia: acceso l’albero davanti al Municipio

All’indomani dell’apertura ai visitatori del famoso mercatino di Natale della città, aè statoil tradizionale albero di Nataleal. Prima di premere il pulsante per illuminare, il sindaco Michael Ludwig ha sottolineato con orgoglio che il mercatino di Natale diè stato classificato tra i più belli dal New York Times e dall’Economist.di 80 anni è stato portato dalla provincia della Bassaed è alto 30 metri. Dal 1959, ogni anno una provincia diversa regala un albero alla capitale per il mercatino di Natale. Nel 2023 il mercatino diha attirato 3 milioni e 300mila visitatori da tutto il mondo.