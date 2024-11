Informazioneoggi.it - Allarme affitti: l’errore che può rovinarti la vita per sempre

Chi affitta in nero un immobile rischia sanzioni molto severe in caso di controlli fiscali. Vi sveliamo come rimediare.Secondo la legge italiana, i contratti di affitto redatti tra il proprietario dell’immobile e l’inquilino devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. In caso contrario, l’atto è dichiarato nullo e privo di efficacia.L’affitto in nero comporta una serie di pericoli (informazioneoggi.it)C’è, però, un fenomeno purtroppo abbastanza diffuso, quello dell’affitto in nero. In cosa consiste? Nella mancata registrazione dei contratti di locazione, al fine di ere il pagamento dell’imposta di registro e di evadere l’imposta sui redditi, oppure nell’incongruità tra il canone dichiarato nel contratto e quello effettivamente riscosso dal proprietario.In pratica, il locatore e l’affittuario si accordano per il pagamento di una somma che non viene dichiarata nella certificazione ufficiale.