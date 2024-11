Quotidiano.net - Trema von der Leyen. Maggioranza sotto esame e Tusk tratta con gli alleati

Leggi su Quotidiano.net

Se Ursula von derva in affanno alla prima impasse della sua squadra, come può reggere il confronto con Donald Trump? Il vero dubbio che comincia a serpeggiare ai piani alti di Bruxelles non riguarda solo le discusse vicepresidenze di Teresa Ribera e Raffaele Fitto, su cui si incrociano i veti di Ppe e Pse, ma l’effettiva capacità della presidente di adempiere alla propria funzione nel nuovo quadro internazionale che si va delineando. Il fatto è che il voto americano si proietta sempre più sull’Europa. In un quadro politico-parlamentare in cui la(popolari, socialisti e liberali) ormai non esiste più – come certificato dal voto di Ppe e destre che ha indebolito la norma contro la deforestazione –, la Commissione von delrischia infatti di nascere già mutilata dall’anatra zoppa parlamentare.