Traffico Roma del 16-11-2024 ore 08 | 30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione al Ostiense riaperta alvia delle Conce a Trastevere Un incidente rallenta ilsul ponte Garibaldi all’altezza di piazza Gioacchino Belli altri violentemente in via Cassia anche qui per un incidente all’altezza di via Leonessa ci spostiamo all’Euro chiusa in viale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur per consentire lo svolgimento della festa del cioccolato deviazione per molte linea bus della zona per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità