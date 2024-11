Liberoquotidiano.it - Specchia, lupi fanno irruzione in una villa: il cane fa una fine orribile | Immagini forti

Un episodio inquietante ha contribuito a rilanciare il dibattito sulla gestione della fauna selvatica in Italia: un branco diha fattoin una, nel Salento, trascinando via ilda guardia. Il video dell'incidente avvenuto in Puglia, rapidamente diventato virale, ha sollevato interrogativi sulla sovrappopolazione di alcune specie comee cinghiali in tutta Italia, ma anche degli orsi nel Nord Est, in regioni come il Trentino e il Friuli Venezia Giulia. Stando alle autorità locali, il ritorno deiin Puglia è un processo spontaneo legato alle politiche di protezione adottate negli ultimi decenni. Come sottolinea la Provincia di Lecce, "il rientro del lupo in Salento è un fenomeno spontaneo conseguente alle politiche di protezione della specie adottate negli ultimi decenni".