Agi.it - Sondaggio: il 74% dei sindaci è contrario alla scelta del Presidente ANCI nei partiti

Leggi su Agi.it

AGI - A ridosso della celebrazione del Congresso, iitaliani, intervistati da NOTOSONDAGGI sfatano il mito della prevalenza del centrosinistra nelle amministrazioni comunali ed esprimono a stragrande maggioranza, con il 74%, dissenso sul confronto per l'individuazione del nuovodell'Associazione maturato nella ristretta cerchia dei. Il, condotto su un campione rappresentativo dei 7.902 Comuni italiani, è stato commissionato da ASMEL, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che raggruppa 4.525 Comuni in tutt'Italia. I primi cittadini si dichiarano per il 35% a capo di una coalizione di centrodestra, per il 24% di una maggioranza civica e solo il 23% dichiara di guidare una coalizione di centrosinistra.